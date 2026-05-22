Вартовчанка через суд доказала, что имеет право на многомиллионные выплаты за гибель брата на СВО

Житель Нижневартовска подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции, где вскоре пропал без вести. Его родители умерли еще 20 лет назад. В борьбу за получение многомиллионных выплат и льгот вступила родная сестра.

По данным «Судов Югры», вартовчанка обратилась в суд с иском о признании её фактическим воспитателем погибшего на СВО брата. В суде вартовчанка заявила, что их родители злоупотребляли алкогольными напитками, воспитанием и содержанием сына не занимались и умерли более 20 лет назад. Она фактически заменила брату родителей, воспитывала и содержала его в течение 5 лет до его совершеннолетия.

Суд иск удовлетворил, вартовчанка сможет получать меры социальной поддержки.