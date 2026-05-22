Жителя Радужного оштрафовали за сжигание сухой травы в пожароопасный сезон

Неравнодушные жители Радужного 19 мая позвонили спасателям и сообщили. что горит сухая трава. На место сразу же выехали сотрудники МЧС, которые оперативно потушили пламя, которое грозило перекинуться на строения.

Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за местного жителя, который решил сжечь сухую поросль на прилегающим к его земельному участку территории. Югорчанин нарушил закон в период объявления в ХМАО пожароопасного сезона. Нарушитель был оштрафован на 40 тысяч рублей.

МЧС Югры напоминает: сжигание сухой травы и мусора на территории садовых и придомовых участков допускается только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов, а в случае причинения значительного ущерба или вреда здоровью людей – уголовная ответственность.