В Сургутском районе с крупной партией наркотиков задержаны два иностранца

Сотрудники ППС Сургутского района патрулировали вечером дороги. Внезапно внимание стражей правопорядка привлекли двое молодых людей, которые вышли из леса в районе Западно Сургутского месторождения. Заметив полицейских, они попытались сбежать, но были задержаны.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, двое иностранцев 2003 и 2006 годов рождения вызвали подозрение у сотрудников ППС и они вызвали на место следственно оперативную группу и полицейского кинолога со служебно розыскной собакой. В итоге, у одного из задержанных в кармане куртки был обнаружен и изъят полимерный пакет с метадоном общей массой более 240,76 граммов. По месту жительства иностранцев были изъяты еще 179 свёртков с мефедроном массой 246,11 граммов а также весы, сотовый телефон, полимерные пакеты и изолента.

Выяснилось, что мигранты прибыли из Москвы, где работали на строительном объекте. Они приехали в Сургутский район для организации тайников закладок для сбыта наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Иностранцы заключены под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.