В пойме Ханты-Мансийского района на площади более 120 га горит трава

На 9 часов утра 22 мая 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует один ландшафтный пожар. Горит трава в пойменной части в Ханты-Мансийском районе на площади 121 гектар. Об этом сообщает Авиалесоохрана Югры.

За минувшие сутки в Югре был зарегистрирован один природный пожар в Белоярском районе. Там ликвидировали пойменное возгорание травы на площади 105 гектаров.

- Всего за 2026 год в Югре зарегистрировано 8 лесных пожаров на общей площади 77,5 гектара, 13 ландшафтных пожаров на общей площади 898 гектаров,– выдает сводку Авиалесоохрана Югры.

Сегодня, в Белоярском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Советском и Кондинском районах прогнозируется III класс пожарной опасности, в Берёзовском, Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах – II класс.

Напомним, что в Югре с 25 апреля действует пожароопасный сезон. Запрещено разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня; сжигание мусора, сухой травянистой растительности, соломы и пожнивных остатков; проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населённых пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения; а также посещение гражданами лесов и въезд автотранспортных средств в леса.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по любому из круглосуточных номеров:

- 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры

- 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный)

- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.