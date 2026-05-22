НовостиПроисшествия22 мая 2026 7:08

В Нягани 25 мая огласят приговор мужчине, который изнасиловал и убил студентку 25 лет назад

Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

В Няганском городском суде 25 мая вынесут приговор 45-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве студентки, которую он перед этим изнасиловал. Преступление было совершено 25 лет назад.

По данным «Судов Югры», 24-25 ноября 2001 года в лесу Восточного микрорайона было совершено изнасилование и убийство 17-летней студентки. Мужчина долгие годы скрывался в другом регионе России. Дело вновь подняли, когда технологии стали более продвинутыми. Злоумышленника вычислили по ДНК, вновь опросили всех свидетелей и подозреваемых.

Сегодня, 22 мая 2026 года, суд предоставил подсудимому последнее слово. Так как материалы уголовного дела содержат сведения, касающиеся половой неприкосновенности личности, рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании.

Оглашение приговора состоится в открытом судебном заседании 25 мая 2026 года в 11:00 часов.