Главбух из Нефтеюганска избежала тюрьмы за мошенничество с 4,4 млн рублей

Главный бухгалтер из Нефтеюганска за мошенничество с 4,4 млн рублей получила условный срок на 4,5 года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, с 2020 по 2024 год главбух систематически крала деньги путем внесения ложных сведений о размере своей заработной платы в банковские документы. Плановая проверка выявила, что 46-летняя дама получила сверхзарплаты еще 4 миллиона 400 тысяч рублей. В отношении ушлого счетовода было возбуждено уголовное дело. Женщина вину признала и заявила, что на преступление ее подтолкнули долги.

Суд признал 46-летнюю женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев условно с штрафом 30 тысяч рублей.