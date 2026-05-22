Хант за полмиллиона рублей появится в Лесном комплексе «Ягом» в Югре

Летом 2026 года в Нижневартовске в Лесном комплексе «Ягом» появится новый арт-объект. Это «Хант» высотой 1,8 метра без учета постамента.

По данным «Типичный краб Нижневартовск», изготовит ханта ИП Ахмедвалиева Ильдара Раисовича из Челябинской области. стоимость работ оценена в 475 тысяч рублей. Арт-объект называется тантамареска. Он создается в виде скульптуры-фотозоны, к которой можно подойти и вставить свое лицо для фото. Согласно техзаданию, хант должен быть в национальной одежде с меховой отделкой, обязательны нож на поясе, мешочек на груди, рыболовные снасти. Поза должна быть динамичная

Объект должны изготовить и привезти в Нижневартовск до 30 сентября 2026 года.