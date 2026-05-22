За организацию наркопритона задержана жительница Нижневартовска

Жительницу Нижневартовска обвиняют сразу по двум уголовным статьям: систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков и незаконном приобретении, хранение наркотиков.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с августа по сентябрь 2025 года женщина предоставляла помещение своей квартиры знакомым наркоманам, где они устраивали сходки. У самой вартовчанки был обнаружен сверток с наркотиками, который она хранила
для личного употребления.
Сотрудники полиции изъяли запрещенные вещества и возбудили уголовные дела в отношении наркоманки.