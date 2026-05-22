Югорчанке не списали кредит в полмиллиона рублей, который она оформила для мошенников

Фото: Суды Югры

Жительницу города Советский ХМАО развели мошенники. Они убедили ее оформить кредит на сумму более 500 тысяч рублей, а деньги перевести им на указанные счета. После югорчанка обратилась в суд с иском к банку признать недействительным кредитный договор, заключённый ею. Дамам заявляла, что взяла кредит под влиянием обмана, а деньги перевела в другой Банк и направила мошенникам. Она также ссылается на уголовное дело, возбужденное в полиции Советского района, где она признана потерпевшей.

По данным «Судов Югры», кредит был заключён в письменной форме через мобильное приложение банка с использованием простой электронной подписи. Югорчанка подтвердила согласие на его заключение. Деньги она получила спустя 2 дня после получения кредита, что давало истцу возможность обдумать операцию. Суд пришел к выводу, что сделка совершена свободно, без принуждения со стороны банка. Доказательств обмана или неосмотрительности со стороны банка не представлено. В иске даме отказали.