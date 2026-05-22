В ХМАО при посадке у вертолета Ми-8АМТ сломалась стойка шасси

Авиаинцидент произошел 21 мая на посадочной площадке Радонежского в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района Югры. Было допущено повреждение стойки шасси.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в настоящее время устанавливаются обстоятельства авиационного события, которое произошло на посадочной площадке Радонежского в поселке Горноправдинск в ХМАО. После завершения авиарейса в процессе руления вертолета Ми-8АМТ сломалась стойка шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов, в том числе при содержании плоскостных сооружений на площадке.