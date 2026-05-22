В Сургуте за продажу сильнодействующих лекарств задержана ранее судимая фармацевт

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при полиции Сургута получили информацию, что в одной из городских аптек продают без рецепта сильнодействующие лекарства.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 39-летняя ранее судимая фармацевт, не состоявшая в штате аптеки, продала девушке сильнодействующий препарат, который содержит в своем составе сильнодействующее вещество – тропикамид, общей массой 5,81 грамма. Полицейские провели в аптеке обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли более 300 упаковок лекарственных препаратов, оборот которых ограничен, а также предположительно контрафактная продукция. Также были изъяты более 350 тысяч рублей, тетради, товарные накладные и иная документация, имеющая значение для расследования.

В отношении фармацевта возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.