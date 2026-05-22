Охотники ХМАО в соцсетях делятся добытыми трофеями

Фото: Сергей Гуменюк во ВКонтакте

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 1 по 25 мая идет сезон весенней охоты. Местные добытчики вовсю делятся трофеями в социальных сетях. На фото десятки убитых гусей и уток.

- Вот уже лет 15 как я увлекся гусиной охотой и под это дело беру отпуск в мае на две недели и еду в соседний регион в Ямало-Ненецкий автономный округ на гусиный перелет. Зовут меня Гуменюк Сергей фамилия моя заставила заинтересоваться гусиной темой и охотой. Кстати однофамильцев в нашем регионе стрелять нельзя, они в красной книге ХМАО и ЯНАО, – пишет югорчанин в группе «Охота и рыбалка. Хмао-Югра». во ВКонтакте.

Пока одни стреляют в птиц, другие проверяют охотников. Инспекторы Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры совместно с Росгвардией и производственными охотничьими инспекторами провели семь рейдов для соблюдения охотничьего законодательства.

Сотрудники ведомств не только проверяли документы, но и активно беседовали с охотниками и гостями региона, напоминали им правила охоты и сроки добычи, разъясняли требования пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В итоге было выявлено 10 нарушений правил охоты и одно нарушение правил пожарной безопасности в лесах.