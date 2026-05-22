В Ханты-Мансийске простятся с погибшим на СВО почти год назад Евгением Соскиным

Пришла весть о гибели очередного жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югре в зоне проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи почти год назад погиб житель Ханты-Мансийского района Евгений Владимирович Соскин.

- 22.07.2025 года в ходе специальной военной операции погиб наш односельчанин Соскин Евгений Владимирович, - пишут близкие бойца в тг-канал «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание с Евгением состоится в понедельник, 25 мая в траурном зале ОКБ Ханты-Мансийска с 10:30 до 11:40. Захоронят его с воинскими почестями на Восточном кладбище.