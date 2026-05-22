Небольшой дождь и до +24 градусов: погода в Югре 22 мая 2026 года

В пятницу, 22 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вновь переменная облачность, в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Воздух днем по западной половине округа прогреется до +11...+16 градусов, местами +19...+24 градусов, по восточной половине +5...+10 градусов.

В Ханты-Мансийске до обеда переменная облачность, без осадков, после – пасмурно и дожди. Ветер южный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром +1 градус, днем +5...+6 градусов, вечером +8 градусов.

В Сургуте преимущественно пасмурно, к ночи небольшой дождь, ветер северо-западный, западный, юго-западный, южный 4-8 метров в секунду. Сейчас +3 градуса, днем +5...+7 градусов, вечером +5 градусов.

В Нижневартовске облачно, к ночи пойдет дождь. Ветер северо-западный, западный 4-8 метров в секунду, к ночи сменится на южный 1-4 метра в секунду. Утром +1 градус, днем максимум до +5 градусов, вечером снова +1 градус.

В Нефтеюганске пасмурно, к ночи дождь. Ветер северный, западный 3-7 метров в секунду, сменится на юго-западный, южный 4-7 метров в секунду. Утром +4 градуса, днем +5...+7 градусов, вечером +6 градусов.

В Когалыме облачно, к ночи дождь. Ветер северо-западный, западный 2-8 метров в секунду, после обеда сменится на юго-западный, южный 3-10 метров в секунду. Утром на термометре +2 градуса, днем +4...+6 градусов, вечером +3 градуса.

В Нягани пасмурно, весь день дождь, ветер южный, юго-западный, западный 2-9 метров в секунду. Утром +7 градусов, днем +14...+17 градусов, вечером +14 градусов.

В Мегионе пасмурно, к ночи слабый дождь. Ветер северо-западный, западный 4-8 метров в секунду, к ночи сменится на южный 1-4 метра в секунду. Сейчас +2 градуса, днем +4...+6 градусов, вечером +4 градуса.

В Радужном облачно, к ночи возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду к вечеру сменится на западный, южный 1-6 метров в секунду. Утром +1 градус. Днем +3...+5 градусов. Вечером +3 градуса.

В Лангепасе пасмурно, к ночи небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, юго-западный, южный 4-7 метров в секунду. Утром +3 градуса. Днем +4...+7 градусов. Вечером +5 градусов.

В Лянторе пасмурно, вечером пойдет дождь. Ветер северо-западный, западный, юго-западный, южный 2-7 метров в секунду. Утром +4 градуса, днем +6...+8 градусов. Вечером +6 градусов.

В Урае переменная облачность, к ночи дождь. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, западный 2-11 метров в секунду. Утром +10 градусов. Днем +17...+23 градуса. Вечером +18 градусов.

В Белоярском до обеда пасмурно, после обеда переменная облачность, в течение дня небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный, северный 3-9 метров в секунду. Сейчас +3 градуса. Днем +4...+13 градусов, вечером +11 градусов.

В Пыть-Яхе преимущественно облачно, к ночи сильный дождь. Ветер северо-западный, западный, юго-западный, южный 3-7 метров в секунду. Утром +3 градуса, днем +5...+8 градусов, вечером +6 градусов.

В Югорске переменная облачность, к ночи небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 2-11 метров в секунду. Сейчас +10 градусов. Днем +16...+23 градуса. Вечером +17 градусов.

В Покачах пасмурно, к ночи небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, юго-западный, южный 2-9 метров в секунду. Сейчас +2 градуса, днем +4...+6 градусов, вечером +4 градуса.

В Советском переменная облачность, к ночи дождь. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 2-12 метров в секунду. Сейчас +10 градусов. Днем +16...+23 градуса. Вечером +17 градусов.