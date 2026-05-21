Пассажир авиарейса Сочи – Сургут устроил пьяный дебош из-за бывшей

Житель Сургутского района отдыхал в Сочи. Будучи нетрезвым он сел в самолет рейса Сочи – Сургут, где рядом с ним в соседнем кресле оказалась бывшая супруга. Мужчина не сдержал эмоций, в итоге произошел скандал на борту авиалайнера.

По данным Уральской транспортной полиции, во время полёта между бывшими супругами вспыхнул конфликт: сургутянин начал громко ругаться, нецензурно выражаться в адрес бывшей возлюбленной и мешать окружающим.

Сразу после приземления жителя Сургутского района доставили в линейный отдел полиции аэропорта, а затем отправили в вытрезвитель. Несдержанному сургутянину предстоит заплатить штраф.