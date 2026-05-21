В ХМАО начался сезон фонтанов

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре начался сезон фонтанов. На сегодня их насчитывается в регионе с десяток. Подготовку по запуску фонтанов специалисты начали еще месяц назад. Они ремонтировали коммуникации, насосные станции и гидравлику, промывали чаши и заполняли их водой.

Так, по данным Стройкомплекса Югры, фонтаны забили струями воды в центре Ханты-Мансийска и в парке Бориса Лосева. В Югорске запущен в работу единственный в городе фонтан на Фонтанной площади. В Сургуте и Нижневартовске специалисты еще готовят фонтаны к открытию. В Нижневартовске на Комсомольском бульваре уже убрали деревянный короб и скоро фонтан запустят. Скоро ожидается открытие фонтана на территории Дворца искусств.

Добавим, что в июне после капитального ремонта может заработать фонтан в Нефтеюганске. Работы начались еще в 2020 году, но неоднократно сдвигались из-за проблем с подрядчиками. Последний подрядчик обещал завершить объект в апреле 2026 года, но не успел. Теперь ожидаемый срок проведения пуско-наладочных работ запланирован на июнь 2026 года.