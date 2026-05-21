В трех муниципалитетах Югры завершился отопительный сезон

Директор департамента ЖКХ и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Матвей Каров принял участие в заседании федерального штаба под председательством зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Он рассказал, что по состоянию на 20 мая отопительный сезон уже завершен в трех муниципалитетах Югры: в Нягани, Урае и Кондинском районе. Нефтеюганск начал поэтапное завершение отопительного сезона с 19 мая. Управляющие компании и теплоснабжающие организации проводят работы постепенно, чтобы избежать аварий. Уже в пятницу-субботу батареи в домах нефтеюганцев остынут в административных зданиях и многоквартирных домах. В детских садах, школах и больницах это произойдёт значительно позже. В Нижневартовске завершение отопительного сезона запланировано на 25 мая.

Остальные муниципалитеты Югры планируют завершить его до 1 июня. На подготовку объектов коммунального комплекса к зиме в 2025 году направили 5,7 млрд рублей, из которых 3,2 млрд выделены из окружного бюджета.