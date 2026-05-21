В выходные в Югру вновь вернется жара до +29 градусов

После летней жары в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру пришло похолодание, которое испытывает терпение югорчан уже несколько дней. Однако холодная погода задержится в регионе не долго. Уже в ближайшие выходные, согласно прогнозу синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, вновь вернется жара до +29 градусов. Тепло возвращается в округ постепенно.

В пятницу, 22 мая, в региона ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по западной половине округа составит +1...+6 градусов, по восточной половине все еще держатся заморозки: 0...-5 градусов. Днем по западной половине округа воздух прогреется до +11...+16 градусов, местами +19...+24 градусов, по восточной половине потеплеет до +5...+10 градусов.

В субботу, 23 мая, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, местами по западной половине округа +11...+16 градусов, по восточной половине пока еще будут слабые заморозки: -2...+3 градусов. Днем потеплеет до комфортных +10...+15 градусов, местами по западной половине округа до +20 градусов, по восточной до +5 градусов.

В воскресенье, 24 мая, в Югре вновь облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, местами по западной половине округа до +13 градусов, по восточной половине до -3 градусов. Днем по западной половине округа ожидается +15...+20 градусов, местами +24...+29 градусов, по восточной половине +8...+13 градусов, местами до +19 градусов.