Браконьер из Нижневартовска поймал осетров и стерляди на 1 млн рублей

В отношении жителя Нижневартовска возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов. Его обвиняют сразу по двум статьям, одна из которых – за вылов краснокнижной рыбы.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, вартовчанин в акватории протоки Мега реки Обь Нижневартовского района вместе со своим приятелем с помощью запрещенной на моторной лодке поймал двух стерлядей, одного налима и двух осетров. Его рыбалка нанесла водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерб на сумму около 1 млн рублей. Во время следствия рыболовная сеть и лодка с мотором были признаны вещественными доказательствами и изъяты.

Уголовное дело в отношении соучастника вартовчанина выделено в отдельное производство. В настоящее время он находится под стражей, поскольку скрывался от следователей.