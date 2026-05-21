Этим летом в Югре откроют 537 детских лагерей

Все лагеря проверят на безопасность Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в летние каникулы 2026 года откроют 537 лагерей, в которых разместят более 50 тысяч детей.

По данным окружного правительства, в настоящее время сотрудники МЧС проверяют безопасность детских лагерей. Они оценивают состояние эвакуационных выходов, систем автоматической противопожарной защиты, а также наличие и исправность средств тушения огня. На сегодня проверки прошли в 140 учреждениях. До 29 мая все проверки на безопасность будут завершены.

Добавим, что в 2026 году социальные службы ХМАО-Югры принимали заявления на предоставление путёвок в детские оздоровительные организации за пределами округа для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), в том числе детей из семей участников специальной военной операции, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.