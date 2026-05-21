В Нижневартовске простились с погибшим на СВО полгода назад Алексеем Ивашиным

Сегодня, 21 мая, в Нижневартовске простились с погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции Алексеем Борисовичем Ивашиным. Боец из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пал еще полгода назад. Сегодня его тело было предано земле с воинскими почестями.

- 7 декабря 2025 года при выполнение боевой задачи погиб наш друг , товарищ и бывший коллега ИВАШИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ. 21.05 .2025 Попрощались с ним ! Всегда будем помнить тебя, – сообщили близкие Алексея в тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».