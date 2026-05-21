Председатель Общественный палаты ХМАО Владимир Денисов скончался на 84 году жизни

Фото: Общественная палата Югры

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщила о смерти государственного советника юстиции 3 класса, заслуженного юриста Российской Федерации, первого председателя Общественной палаты Югры Владимира Ивановича Денисова.

- Владимир Иванович посвятил свою жизнь служению закону и обществу. Более четверти века он проработал в органах прокуратуры, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя окружной прокуратуры. Его вклад в укрепление законности и правопорядка, кадровое и организационное становление прокуратуры региона неоценим. По его инициативе был учреждён и издаётся окружной журнал «Юридический вестник», а сам Владимир Иванович активно взаимодействовал со средствами массовой информации по самым острым социальным вопросам и возглавлял «Союз юристов Югры»... Под его руководством палата провела множество значимых мероприятий, включая международные встречи и форумы, активно участвовала в развитии институтов гражданского общества, социальной защите населения, молодёжной политике, экологической безопасности и антикоррупционной деятельности. Благодаря его усилиям в большинстве органов исполнительной власти округа были созданы общественные советы. При Владимире Ивановиче появилось новое направление деятельности — участие в благотворительных мероприятиях и акциях: сбор книг для библиотек Цхинвала и Южной Осетии, сборы средств в окружной фонд «Победа» и пострадавшим от пожаров в 2010 году, – рассказали в Общественной палате.

Владимир Иванович родился 17 июня в 1942 году в селе Сара Кувандыкского района Оренбургской области. В 1977 году он окончил Всесоюзный заочный юридический институт.

С 1976 по 2004 год работал в органах прокуратуры, в том числе, первым заместителем прокурора Сахалинской области, старшим прокурором отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С октября 1984 по июнь 2004 года был прокурором Ханты-Мансийского автономного округа. С 2006 года Владимир Иванович являлся первым председателем Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (I и II составов).

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации от 04 октября 2001 года Владимиру Денисову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Он удостоен званий «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный работник Прокуратуры РФ».