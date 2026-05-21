В Ханты-Мансийске инспекторы ДПС спасли семью из горящего дома

Фото: скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники отдела Госавтоинспекции Ханты-Мансийска, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов спасли семью из четырех человек из горящего дома. Среди спасенных была 10-летняя девочка.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, инспекторы ДПС патрулировали улицы, когда в 01:40 им поступила информация о возгорании жилого дома по улице Федорова. Полицейские сразу же прибыли туда вперед пожарных. В это время у частного двухэтажного дома вовсю горела крыша.

Полицейские проникли внутрь дома и в полном дыму нашли четырех спящих людей. Лейтенант полиции Алексей Земеров вынес на руках 10-летнюю девочку из опасной зоны в патрульный автомобиль, а его напарник Заур Рамазанов оказал содействие в эвакуации взрослого населения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России приступили к ликвидации возгорания.