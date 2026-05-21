Полицейские Югры изъяли 9 тысяч наркосодержащих медпрепаратов

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняли участие в масштабной международной полицейской операции Интерпола «Пангея». Она направлена на борьбу с незаконным оборотом сильнодействующих и наркосодержащих препаратов, фальсификата, а также опасных биологически активных добавок.

Сотрудники югорской полиции провели 318 рейдов по аптекам, салонам красоты, магазинам, больницам, тренажерным залам и даже по автомобилям. Основным нарушением стал безрецептурный отпуск лекарств и оказание услуг без лицензии. Возбуждено четыре уголовных дела. Изъято 9003 единицы медицинских препаратов, а также 441 180 рублей.

Кроме того, выявлено 8 фактов размещения информации о реализации препаратов, в отношении которых поданы заявки на блокировку в Роскомнадзор.