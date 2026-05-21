Речная навигация в ХМАО открылась по всем маршрутам

Фото: АО «Северречфлот»

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре открыты все маршруты водного транспорта. Речная навигация стартовала в конце апреля в Ханты-Мансийском районе. Пассажиров перевозят теплоходы: «Валдай-45Р», «Метеор», «Линда», «Заря» и суда на воздушной подушке. Перевозчиком является «Северречфлот», который обслуживает 27 маршрутов и охватывает 124 поселения Югры.

Сегодня из Ханты-Мансийска можно добраться водным путём до Селиярово, Кышика, Нялино, Троицы, Берёзово, Пырьяха, Кондинского, Сургута (с продолжением до Банного), Цингалов через Горноправдинск и Лугофилинскую.

Дополнительно открыты маршруты:

- Сургут - Угут,

- Урманный - Ханты-Мансийск

- Выкатной - Ханты-Мансийск

- Приобье - Белоярский

- Приобье - Берёзово

- Нижние Нарыкары - Приобье - Октябрьское.