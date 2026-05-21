Отопительный сезон в Нижневартовске завершится 25 мая

Процесс отключения тепла в многоквартирных домах производится поэтапно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плановая дата окончания отопительного сезона в Нижневартовске запланирована на 25 мая.

Процесс отключения тепла в многоквартирных домах производится поэтапно. Сначала специалисты УТС снизят параметры теплоносителя, затем перекроют запорную арматуру на центральных тепловых пунктах. После этого энергетики начнут подготовку городской инфраструктуры к будущему осенне-зимнему сезону. Начнутся ежегодные гидравлические испытаниям с отключениями горячей воды.

- Отключение горячей воды на период опрессовок - техническая необходимость: во время испытаний система работает в особом режиме, и подача ресурса невозможна. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, – отметили в администрации Нижневартовска.

С 25 мая горячую воду отключат дома вартовчан, подключенных к котельной № 5. С 8 июня начнутся опрессовки в старой части города, где работает котельная № 8. С 15 июня стартуют испытания контура котельной № 1. 13 июля последний этап затронет потребителей, обслуживаемых котельными № 3А и 3Б.