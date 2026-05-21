В Радужном этим летом капитально отремонтируют четыре многоквартирника

Фото: Югорский фонд капитального ремонта

Летом 2026 года в городе Радужный капитальному ремонту подлежат четыре многоквартирных дома 1987-1988 годов постройки.

По данным Стройкомплекса Югры, специалисты приступят к работам по следующим адресам: в 1 микрорайоне в доме№30 полностью заменят систему водоотведения; в доме №24 2 микрорайона будет осуществлен ремонт систем горячего, холодного водоснабжений и крыши; в 25 доме этого же микрорайона заменят крышу; в доме №3 7 микрорайона тоже отремонтируют крышу.

Благодаря выполненным работам более 1 700 человек улучшат свои жилищные условия. Всего за три года в городе Радужный отремонтируют 19 многоквартирных домов.

Подробнее ознакомиться с адресами и планами работ можно на сайте фонда: fkr86.ru (в строке поиска укажите муниципалитет, улицу и номер дома).