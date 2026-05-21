В Нягани 9 спасателей тушили теплицу и постройки

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Садовый массив в Нягани поступило 20 мая днем. На место сразу же направили пожарно-спасательные подразделения, ведь пламя угрожало распространиться на соседние участки.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на момент прибытия первых расчётов в 15:45 горела теплица и хозяйственная постройка. В 15:50 пожар был локализован, а полностью ликвидирован в 15:55. В результате пожара теплица и хозяйственная постройка площади 36 квадратных метров полностью уничтожены. Предварительная причина возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС России.