В Нефтеюганске за серию поджогов автомобилей подросток получил условный срок

В Нефтеюганске к 1,8 году лишения свободы условно приговорен 16-летний подросток. В июне 2025 года парень поджег четыре автомобиля в разных микрорайонах города. Три иномарки получили серьезные повреждения, а владельцу четвертого автомобиля удалось вовремя его потушить.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, поджигателем оказался девятиклассник из Нефтеюганска. Когда парня задержали, он рассказал, что поджег автомобили, следуя полученным по телефону указаниям. Школьнику позвонила неизвестная, которая представилась заведующей его школы, и попросила прислать фотографию паспорта. Затем в мессенджере позвонил следователь, который сказал подростку, что взломали его аккаунт госуслугах и со счетов его мамы могут пропасть деньги, поэтому их перевести на «безопасный счет».

Подросток перевел 200 тысяч рублей с банковского счета матери. Потом мальчику сказали, что деньги ушли на финансирование террористов, поэтому его маму и сестру могут арестовать. Чтобы этого избежать школьнику дали задание о поиске автомобилей с патриотической символикой, которые необходимо поджечь. Парень купил легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею автомобили и поджег зажигалкой. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили машины. Никто не пострадал.

По четырем эпизодам преступной деятельности были возбуждены уголовные дела. Суд признал югорчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно.