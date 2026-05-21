У жителя Советского за пьяную езду конфисковали Toyota Corolla

Житель городского поселка Советский ХМАО-Югры признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, ранее осужденный за нетрезвое вождение мужчина, в марте 2026 года вновь после выпитого алкоголя сел за руль своего автомобиля Toyota Corolla Fielder. Водитель был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Советском.

Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ, а принадлежащий

осужденному автомобиль конфискован в доход государства.