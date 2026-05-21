В Югре более чем вдвое выросли количество жертв на пожарах

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре отмечают рост числа пожаров с наступлением тепла. Кроме того, с начала года на пожарах погибли 32 человека, что на 60% больше, чем за тот же период 2025 года.

Последний смертельный пожар произошел 19 мая в Пыть-Яхе. Горел многоквартирный двухэтажный жилой дом. Погибла женщина 1979 года рождения.Только за 19 мая спасатели привлекались к тушению 17 пожаров, 5 из которых произошло в Нижневартовске. Основными объектами возгораний в городе стали жилые дома, надворные постройки и транспортные средства. Причины - неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Всего с начала 2026 года на территории Югры зарегистрировано 798 техногенных пожаров.