Кардиологи из Югры выполнили ребенку уникальную операцию на сердце

Фото: тг-канал Романа Паськова

Специалисты Окружного кардиоцентра впервые в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре создали ребенку клапан сердца из его собственных тканей. Данная методика до сих пор считается новой даже в мировой практике. Она применятся всего лишь в нескольких клиниках мира. Об этом заявил директор департамента Здравоохранения Югры Роман Паськов.

Пациентом стал мальчик из Нижневартовска с тяжелым врожденным пороком сердца - тетрадой Фалло. У него на сердце недоразвитый легочный клапан.

- Во время операции хирурги использовали собственные ткани сердца ребенка: из ушка правого предсердия сформировали небольшую пластину и вшили ее в позицию легочного клапана, фактически создав новый клапан сердца. Это ювелирная работа, требующая высокой точности, опыта и глубокого понимания анатомии детского сердца, – рассказал в соцсетях Роман Паськов.

Спустя четыре месяца после операции мальчик чувствует себя хорошо, специалисты продолжают динамическое наблюдение за результатами реконструкции.