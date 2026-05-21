В Когалыме от клещей обработают 98 территорий

В Когалыме стартовала акарицидная обработка территорий от клещей. Она проводится в три этапа в разное время. Первый этап начался 20 мая и завершится 27 мая. Второй и третий этапы запланированы на июнь и июль. В дни обработок людей просят не гулять по территориям, где они прошли, в том числе и с собаками.

По данным администрации Когалыма, всего обработке подлежат 98 объектов, среди которых территории детских садов, школ, летних оздоровительных учреждений, парков и скверов.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно в профилактических целях. Это необходимо для предотвращения распространение клещевого энцефалита и других заболеваний, переносчиками которых могут быть кровососущие насекомые.

Одновременно в Когалыме идут дезинсекционные работы и барьерная дератизация.