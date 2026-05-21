НовостиПроисшествия21 мая 2026 4:44

В Югорске Toyota сбила 11-летнего школьника на велосипеде

Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция Советского района

Дорожно-транспортное происшествие, в котором легко пострадал 11-летний школьник, произошло в Югорске 19 мая рядом с ТРЦ «Лайнер».

По данным Госавтоинспекции Советского района, мальчик 2015 года рождения выехал на велосипеде на автомобильную парковку, где на него наехал автомобиль Toyota. Водитель отметил, что ребенок на велосипеде внезапно оказался на дороге и он не успел среагировать.

В результате ДТП подросток получил легкий вред здоровью.

Между тем, Госавтоинспекция ХМАО-Югры сообщала, что 19 мая на территории округа ДТП с пострадавшими не было зарегистрировано. При этом задержано 10 нетрезвых водителей.

За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей.