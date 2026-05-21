Из Ханты Мансийска в первую навигацию отправился медицинский теплоход «Святитель Лука»

Фото: пресс-служба губернатора Югры

Полноценный мобильный медицинский комплекс «Святитель Лука» впервые вышел в навигацию и посетит 49 населенных пунктов в Октябрьском, Белоярском, Берёзовском, Ханты Мансийском и Сургутском районах. Вместе с ним в рейс из Ханты-Мансийска традиционно вышла плавполиклиника «Николай Пирогов», которая охватит 45 населенных пунктов в Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты Мансийском районах..

«Святитель Лука» – первый в России специализированный медицинский теплоход, изначально спроектированный как мобильный госпиталь. Судно адаптировали для северных широт: оно выдерживает зимовку при температуре до –45 градусов и толщине льда до 70 см.

На борту расположены 25 медицинских кабинетов, современная лаборатория, цифровой рентген комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа исследований. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания и работы медиков. Есть даже кают компания, где возможно проводить видеоконференции, в том числе для дистанционных консилиумов с ведущими специалистами региона и страны. На судне могут одновременно находиться до 50 посетителей, в том числе маломобильные пациенты.

Всего в эту навигацию плавучие поликлиники охватят лечебно диагностической помощью порядка 36 000 жителей из 94 труднодоступных населенных пунктов.