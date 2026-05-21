Холодный ветер и днем от +1 до +19 градусов: погода в Югре 21 мая 2026 года

В четверг, 21 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вновь переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем по западной половине составит +8...+13 градусов, местами до +19 градусов, по восточной половине +2...+7 градусов.

В Ханты-Мансийске преимущественно переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, северо-восточный 4-8 метров в секунду. Утром облачно и 0 градусов, днем +3...+6 градусов, вечером +1 градус.

В Сургуте пасмурно, без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду. Сейчас 0 градусов, днем +2...+4 градуса, вечером +1 градус.

В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер северный 6-12 метров в секунду. Утром 0 градусов, днем максимум до +2 градусов, вечером снова 0 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, без осадков ветер северный 6-10 метров в секунду. Утром 0 градусов, днем +2...+4 градуса, вечером +2 градуса.

В Когалыме облачно и без осадков. Ветер северный 6-12 метров в секунду. Утром на термометре -1 градус, днем до +2 градусов, вечером +1 градус.

В Нягани переменная облачность, без осадков, ветер северный 2-8 метров в секунду. Утром +5 градусов, днем +8...+12 градусов, вечером +6 градусов.

В Мегионе пасмурно, без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду. Сейчас +1 градус, днем +2...+4 градуса, вечером +1 градус.

В Радужном облачно, без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду. Утром 0 градусов. Днем до +2 градусов. Вечером 0 градусов.

В Лангепасе пасмурно, без осадков, ветер северный 7-11 метров в секунду. Утром 0 градусов. Днем +1...+4 градуса. Вечером +1 градус.

В Лянторе пасмурно, без осадков, ветер северный 5-9 метров в секунду. Утром 0 градусов, днем +2...+4 градуса. Вечером +2 градуса.

В Урае преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-8 метров в секунду. Утром +7 градусов. Днем +11...+16 градусов. Вечером +10 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северный, северо-западный 1-9 метров в секунду. Сейчас +1 градус. Днем +4...+8 градусов, вечером +4 градуса.

В Пыть-Яхе преимущественно облачно, без осадков, ветер северный 6-10 метров в секунду. Утром +1 градус, днем +2...+4 градусов, вечером +1 градус.

В Югорске утром ясно, затем переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +6 градусов. Днем +10...+17 градусов. Вечером +10 градусов.

В Покачах пасмурно, до обеда возможен мокрый снег, ветер северный 5-12 метров в секунду. Сейчас 0 градусов, днем +1...+3 градуса, вечером 0 градусов.

В Советском утром солнечно, затем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +5 градусов. Днем +10...+17 градусов. Вечером +10 градусов.