Девушка с сайта знакомств развела жителя Югры на 80 тысяч рублей

Молодой мужчина из поселка Фёдоровский Сургутского района ХМАО-Югры на сайте знакомств начал общение с девушкой. Переписка так заинтересовала югорчанина, что он предложил незнакомке свидание. Та согласилась, но попросила его оплатить им билеты на сайт театра и даже прислала ссылку. С этого все и началось.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 28 летний сургутянин перешел по ссылке, которую ему отправила девушка, на поддельный сайт театра. Он оплатил билет стоимостью 5 тысяч рублей, но платёж не прошёл, хотя деньги списались с карты. Вскоре мошенники под видом службы поддержки вышли на сургутянина и убедили его перевести еще пять тысяч, чтобы вернуть назад все деньги. Далее аппетиты только росли. Под предлогом разблокировки счёта и подтверждения личности аферисты уговорили парня сделать еще несколько переводов на сумму около 40 тысяч рублей. В итоге с югорчанином связался лже специалист техподдержки, который выманил у него еще 40 тысяч рублей.

После потери 80 тысяч рублей мужчина понял, что его развели и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».