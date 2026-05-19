НовостиОбщество19 мая 2026 10:37

Житель Сургута подписал контракт с минобороны, чтобы выплатить долг в 1 млн рублей

Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП России по ХМАО - Югре

С 2021 года житель Сургута не мог выплатить долг в 1 миллион рублей, который ему присудили в качестве выплаты морального вреда за преступление. Судебные приставы никак не могли взыскать требуемую сумму. так как у должника не было никакого имущества, а работать он не спешил.

По данным УМФССП по ХМАО-Югре, переломный момент наступил, когда сургутянин заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Он не только полностью погасил задолженность, но и выплатил исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей.

Кроме того, как действующий участник СВО, мужчина имеет право на дополнительные меры поддержки – списание долга по кредитным обязательствам на сумму до 10 миллионов рублей. Исключением для списания долгов являются алименты, а обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба жизни и здоровью, причинённого преступлением, также подлежат приостановлению.