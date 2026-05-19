В Мегионе простятся с погибшим на СВО Никитой Чудиновым

При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Никита Алексеевич Чудинов. Прощание с ним состоится в четверг, 21 мая, в городе Мегионе.

- В ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции погиб любимый муж,отец, сын, брат и друг Чудинов Никита Алексеевич. Он проявил высочайшую доблесть и мужество, выполняя свой воинский долг, – говорится в сообщении близких в тг-канале «Типичный Мегион».

Проститься с Никитой будет можно с 12:30 до 13:00 на территории больничного комплекса «Белый ангел» в Мегионе, отпевание в часовне при кладбище в 13:30.