В ХМАО планируют ввести обязательную регистрацию домашних животных

Агентство стратегических инициатив и фонд «Дарящие надежду» на форуме в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обсудили гуманное отношение к животным.

Сегодня в Югре открыты 24 приюта для брошенных животных. Окружное правительство в пять раз увеличило финансирование на содержание бездомных животных. Кроме того, в регионе действует единая система учета домашних животных, в которой уже зарегистрированы 65 тысяч собак и 21 тысяча кошек.

Одним из перспективных инструментов на форуме назвали обязательную регистрацию домашних животных. Такой реестр, по мнению участников мероприятия, позволит сделать систему ответственности владельцев более прозрачной и адресной.