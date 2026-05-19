Суд конфисковал квартиру у нового россиянина из Нижневартовска за фиктивную прописку 21 мигранта

Нижневартовский городской суд вынес приговор по уголовному делу о фиктивной регистрации иностранцев в отношении бывшего жителя Республики Таджикистан Алима Шарипова. Его квартира конфискована в доход государства.

По данным «Судов Югры», нового россиянина признали виновным в фиктивной постановке на миграционный учёт 21 мигранта и фиктивной прописке трёх детей.С 31 января 2024 года по 14 октября 2025 года Шарипов, являясь собственником жилого помещения площадью 70,7 квадратных метров, фиктивно прописал 13 иностранцев. Кроме того, с 18 октября 2024 года по 1 декабря 2025 года, используя другую принадлежащую ему квартиру площадью 54,7 квадратных метров он фиктивно поставил на учет еще 8 иностранцев, а также фиктивно зарегистрировал по месту жительства троих детей. Было установлено, что 21 соотечественники Шарипова никогда не проживали в квартире площадью 54,7 квадратных метров, расположенной в Нижневартовске.

Суд оштрафовал мужчину на 200 тысяч рублей и конфисковал в доход государства квартиру, которая не является его единственным жильем, но стала средством для совершения преступления.