Житель Нягани из ревности зарезал ножом жену

Трагедия произошла 15 мая в городе Нягани. Супруги находились дома, когда между ними вспыхнула ссора. Причиной тому стала обычная ревность. Мужчина, не сдержал гнева, схватил нож и ударил им супругу. Женщина скончалась на месте происшествия.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в отношении 53-летнего жителя Нягани возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе конфликта, произошедшего с супругой на фоне ревности, няганец нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение.Мужчина после случившегося сам вызвал скорую помощь, но спасти жену не удалось. Она скончалась на месте происшествия.

Мужчина заключен под стражу. Проводятся следственные действия.