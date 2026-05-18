Коммунальщики записали видео с бабулями, чтобы вразумить жителей Нижневартовска

Скрин с видео НКС Нижневартовск

Необычный ход применили коммунальщики Нижневартовска в борьбе с несознательными жителями, которые засоряют канализацию тем, что туда категорически нельзя бросать. Они записали видео с бабулями, которые пытаются вразумить горожан.

«Во дворе Нижневартовска снова заседает главный коммунальный совет города - бабушки у подъезда. На этот раз обсуждают не соседей, а то, что жители отправляют в канализацию. Жир, тряпки, салфетки и мусор - всё это становится причиной засоров и аварий. Смотрите важное обращение от самых бдительных жительниц двора», -говорится в сообщении НКС.

...Слушайте, красавцы. Не кидайте в канализацию жир, салфетки, тряпки. Засор будет. А запах такой, что всех голубей распугает..., – заявляет убедительно бабуля на видео.

Добавим, что пару лет назад 10 килограммов тряпок и салфеток стали причиной засора канализации во втором микрорайоне города. Тогда дежурная бригада обнаружила засор, который едва не привел к порыву трубы. Специалисты потратили на очистку два часа.

Вартовчанам в очередной раз напоминают, что нельзя смывать в унитаз целлофан, средства гигиены, наполнители для животных, остатки еды, строительный мусор и текстильные изделия.