В Сургуте злоумышленники украли гуманитарный груз, предназначенный для бойцов СВО

В марте текущего года из помещения пункта приёма гуманитарной помощи Гуманитарного добровольческого корпуса в городе Сургуте неизвестные украли несколько коробок с гуманитарным грузом, предназначенным для отправки в зону проведения СВО. ПВ коробках были лекарства, медицинские изделия и продукты питания. Общая сумма похищенного составила более 20 тысяч рублей. Факт кражи был установлен через несколько дней при проведении инвентаризации. На камерах видеонаблюдения было видно, что груз уносят неизвестные.

Председатель автономной некоммерческой организации Эдуард Логинов обратился в полицию. Злоумышленников нашли в тот же день. Большую часть похищенного удалось изъять.

- От лица всех добровольцев автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» и от себя лично, я хочу направить слова искренней благодарности сотрудникам подразделения уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по г. Сургуту. Их слаженная работа позволила привлечь правонарушителей к ответственности и обеспечить своевременную доставку жизненно необходимого гуманитарного груза нуждающимся в зоне проведения Специальной военной операции, - поблагодарил полицейских Эдуард Логинов.