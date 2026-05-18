Жительницу Югры оштрафовали за экстремистскую песню в статусе

Фото: Наталья Калганова

Жительница Нижневартовского района оказалась на скамье подсудимой за песню, которую она прикрепила в свой статус в мессенджере «Телеграм». Как оказалось, песня была признана экстремистской.

По данным «Судов Югры», вартовчанку признали виновной в массовом распространении экстремистских материалов. Женщина на личной странице в своем тг-канале поделилась песней, которую Гусевский городской суд Калининградской области внес в Федеральный список экстремистских материалов еще в 2017 году.

Опасную правонарушительницу оштрафовали на тысячу рублей. В следующий раз за такое преступление на нее могут завести уголовное дело.