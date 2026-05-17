«Вахта Памяти»: югорские поисковики подняли останки 26 солдат и нашли уникальный документ

15 поисковых отрядов из Нижневартовска вернулись из экспедиции «Вахта Памяти — 2026». В этом году югорчане работали в Волгоградской области, где им удалось поднять останки 26 солдат.

У одного из бойцов была найдена красноармейская книжка. Документ уже передан на экспертизу, и, возможно, по нему удастся установить личность героя. Участие в экспедиции приняли и школьники, для которых это стало живым уроком истории.

«Для нас провели экскурсию по Волгограду, мы посетили музеи и почтили память на Мамаевом кургане. Я считаю, что очень важно восстанавливать имена погибших», — рассказал ученик гимназии Илья Новиков.

Поисковое движение в Нижневартовске существует уже более 20 лет. За это время поисковикам удалось восстановить личности 223 солдат и найти 12 родственников погибших героев.