В Югре у мигрантов изъяли поддельные сертификаты на знание русского языка

Фото предоставлено КП

Прокуратура Югры организовала проверку соблюдения миграционного законодательства. Результат оказался неутешительным - у некоторых мигрантов оказались поддельные сертификаты на знание русского языка.

- Установлено, что с 2022-го по 2024-й годы ряд граждан организовал поддельные экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Сфальсифицированные работы передавались в учебное заведение для последующей выдачи сертификатов, - прокомментировали в надзорном органе.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными 17 сертификатов.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора. После вступления судебных актов в законную силу ведомство проконтролирует их исполнение.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.