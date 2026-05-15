В Нижневартовском районе с 16 мая открывается навигация и движение речных судов

В Нижневартовском районе с субботы, 16 мая, возобновляется движение речных судов по рекам Обь и Вах по социально значимым маршрутам, а также запускаются дополнительные автобусные рейсы.

Так, первый рейс открыт по направлению «Ларьяк – Охтеурская переправа». А с 17 мая возобновляется движение речных судов по направлениям:«Покур – Старица Ватинской протоки»; «Нижневартовск – Вампугол»; «Нижневартовск – Былино – Соснина» и «Ларьяк – Белорусский».

Кроме того, с 16-17 мая отправляются автобусы из Нижневартовска до Охтеурской переправы и из Покура в Нижневартовск.