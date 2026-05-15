В Ханты-Мансийске простятся с погибшим на СВО Олегом Фефеловым

Похоронка прилетела из зоны проведения специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округу – Югру. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель Ханты-Мансийска Олег Аркадьевич Фефелов.

- С глубокой печалью сообщаю,что при исполнении боевых заданий в зоне СВО погиб мой сыночек Фефелов Олег Аркадьевич, – сообщает убитая горем мать в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание с Олегом состоится во вторник, 19 мая, с 10:30 до 11:40 в ритуальном зале ОКБ. Захоронят бойца с воинскими почестями на восточном кладбище.