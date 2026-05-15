В Ханты-Мансийске при пожаре в многоэтажном доме пострадал младенец

Пожар в многоэтажном доме по улице Югорская в Ханты-Мансийске произошел 15 мая около шести часов вечера. Пострадал малыш 2025 года рождения. Он отравился угарным газом и доставлен в больницу.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, по прибытии первых подразделений из окон квартиры на пятом этаже шел черный дым. Огнеборцы приступили к тушению. Пожар был локализован в 18:06, а спустя несколько минут полностью ликвидировали возгорание. Из дома были эвакуированы 20 человек, в том числе 8 детей. Спасены 1 взрослый и 3 ребенка.

В результате пожара повреждены квартира и фасад дома на общей площади 45 квадратных метров. Причину возгорания установят дознаватели. К тушению привлекались 5 единиц спецтехники и 23 сотрудника МЧС России.